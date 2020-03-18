Зеленский сообщил о возвращении украинцев из Австрии и Шри-Ланки

Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину украинцев из Австрии и части из Шри-Ланки.

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Об этом говорится в видеообращении о ситуации по противодействию коронавирусу, обнародованном в Telegram-канале Офиса президента.

"Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них - наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки тоже уже вернулась. Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня", - отметил президент.

Также он добавил, что "сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом мы забираем 33 граждан, среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста".