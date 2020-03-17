"Австрийские авиалинии" завтра отправят домой более 200 украинцев, застрявших в Вене - источник

По словам одесской художницы Анастасии Жуни, которая сейчас находится в австрийской столице, украинцам дали борт с более 200 мест.

Компания «Австрийские авиалинии» завтра отправит домой более 200 украинцев, «застрявших» в Вене (Австрия) из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

Об этом УНИАН сообщила одесская художница Анастасия Жуня, которая сейчас находится в австрийской столице.

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Одесситка не смогла вылететь в Украину из-за ведения карантинных ограничений.

«Нам дали борт, больше 200 мест. Завтра в 9:20 улетаем домой. Еще предоставили гостиницу и ужин с завтраком», - рассказала она.

По ее данным, в Вене находится еще много людей, которые не могут вернуться в Украину, и как решится вопрос с их отправкой, она не знает.

Как сообщал УНИАН, Украина с 17 марта закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

17 марта одесская художница Жуня сообщила УНИАН о 360 украинцах, которые оказались в Вене и из-за карантина не могут вернуться в Украину. Она пояснила, что на вылет в Украину у нее были билеты на борт «Австрийских авиалиний», но рейс отменили. В указанной авиакомпании ей и другим гражданам Украины (жителям Одессы, Киева, Днепра и пр.) сообщили, что вылет не состоится, так как наше государство «перекрыло авиасообщение».

Единственная компания, которая осуществляет такие рейсы, - МАУ, на рейс которой им «перебили» билеты, но сегодня и этот рейс отменили.

Люди, которые не могут вылететь из Вены, в социальных сетях объединились в группу и составили списки наших соотечественников. В их числе – граждане Украины с малолетними детьми. Часть людей находится в буферной зоне аэропорта.

Ранее 17 марта посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Facebook, что «Австрийские авиалинии» отказываются направить в Киев самолет с украинцами, которые застряли в аэропорту и чьи рейсы были отменены.

«Люди в аэропорту закипают. Просим «Австрийские авиалинии» направить в Киев самолет с украинцами, которые не попали на их отмененные рейсы. Пока безуспешно. Ну и самое главное - ждем информацию относительно чартеров на европейские столицы», - написал дипломат.