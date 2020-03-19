Готовим на карантине: рецепты оригинальных блюд за полчаса
Вопросом о том, чем побаловать себя или порадовать близких, задается каждый, а уж тем более на карантине.
Чтобы облегчить задачу, УНИАН собрал пять рецептов блюд, которые будут прекрасным дополнением к ежедневному меню.
Грибной суп-пюре
Читайте такжеПять простых рецептов вкусных блюд, которые сможет приготовить каждыйДля приготовления такого супа понадобится:
- 300 г шампиньонов;
- 1 средний кабачок.
Процесс приготовления:
Нарезаем грибы и чищеный кабачок, отвариваем, пока они не станут мягкими. Затем по чуть-чуть перекладываем содержимое кастрюли в чашу блендера и измельчаем в пюре.
Густоту можно регулировать бульоном, в котором варились грибы и кабачок.
Суп с копченостями и чечевицей
Для приготовления такого супа понадобится:
- 200 г копченостей (курица, грудинка, рёбрышки);
- 200 г чечевицы;
- ½ моркови;
- ½ луковицы;
- 1 столовая ложка масла.
Процесс приготовления:
В кастрюлю помещаем чечевицу и нарезанные копчености (если используете рёбра, отделите мякоть от кости), заливаем водой, ставим на огонь.
Нарезаем лук и обжариваем его на сковороде. После того как он зарумянится, добавляем к нему натертую морковь и продолжаем обжаривать.
Когда чечевица будет готова, добавляем в кастрюлю содержимое сковороды и кипятим еще пару минут.
Куриное филе с ананасом и брокколи
Для приготовления этого блюда понадобится:
- 2 филе куриной грудки;
- 3 колечка консервированного ананаса;
- 400 г брокколи;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Процесс приготовления:
Небольшие кусочки курицы обжариваем на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки, добавляем нарезанные кубиками ананасы и соцветия брокколи.
Постоянно помешиваем блюдо до готовности.
Салат из тунца
Для приготовления этого салата понадобится:
- 1 банка консервированного тунца;
- 1 банка консервированной фасоли;
- 2 крупных соленых огурца;
- 1 крупный свежий огурец;
- половина луковицы;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Процесс приготовления:
Нарезаем полукольцами лук, после чего ошпариваем его кипятком и заливаем разбавленным уксусом. Оставляем на несколько минут.
Тем временем режем огурцы и сливаем жидкость из фасоли. Размельчаем тунец и смешиваем все ингредиенты.
После этого добавляем масло, перчим – и салат готов.
Рулет с вареньем
Для приготовления этого десерта понадобится:
- 3 яйца;
- 3 столовые ложки муки;
- 3 столовые ложки сахара;
- 150 г варенья.
Процесс приготовления:
Смешиваем в миске яйца, муку и сахар, выливаем смесь на застланный пергаментом противень и разравниваем ложкой. Выпекаем корж при 200 °C около 15 минут. Рулет должен пропечься, но сохранить эластичность.
Когда тесто приготовится, берем бисквит прямо с бумагой и скатываем в рулет. Удаляем бумагу и даем тесту остыть.
После этого разворачиваем бисквит, смазываем вареньем и заворачиваем обратно.