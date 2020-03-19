Готовим на карантине: рецепты оригинальных блюд за полчаса

Как говорится, карантин карантином, а обед – по расписанию! УНИАН подготовил для вас подборку простых и в то же время вкусных и полезных блюд, приготовление которых не займет много времени.

Вопросом о том, чем побаловать себя или порадовать близких, задается каждый, а уж тем более на карантине.

Чтобы облегчить задачу, УНИАН собрал пять рецептов блюд, которые будут прекрасным дополнением к ежедневному меню.

Грибной суп-пюре

Читайте такжеПять простых рецептов вкусных блюд, которые сможет приготовить каждыйДля приготовления такого супа понадобится:

300 г шампиньонов;

1 средний кабачок.

Процесс приготовления:

Нарезаем грибы и чищеный кабачок, отвариваем, пока они не станут мягкими. Затем по чуть-чуть перекладываем содержимое кастрюли в чашу блендера и измельчаем в пюре.

Густоту можно регулировать бульоном, в котором варились грибы и кабачок.

Суп с копченостями и чечевицей

Для приготовления такого супа понадобится:

200 г копченостей (курица, грудинка, рёбрышки);

200 г чечевицы;

½ моркови;

½ луковицы;

1 столовая ложка масла.

Процесс приготовления:

В кастрюлю помещаем чечевицу и нарезанные копчености (если используете рёбра, отделите мякоть от кости), заливаем водой, ставим на огонь.

Нарезаем лук и обжариваем его на сковороде. После того как он зарумянится, добавляем к нему натертую морковь и продолжаем обжаривать.

Когда чечевица будет готова, добавляем в кастрюлю содержимое сковороды и кипятим еще пару минут.

Куриное филе с ананасом и брокколи

Для приготовления этого блюда понадобится:

2 филе куриной грудки;

3 колечка консервированного ананаса;

400 г брокколи;

2 столовые ложки оливкового масла.

Процесс приготовления:

Небольшие кусочки курицы обжариваем на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки, добавляем нарезанные кубиками ананасы и соцветия брокколи.

Постоянно помешиваем блюдо до готовности.

Салат из тунца

Для приготовления этого салата понадобится:

1 банка консервированного тунца;

1 банка консервированной фасоли;

2 крупных соленых огурца;

1 крупный свежий огурец;

половина луковицы;

1 столовая ложка уксуса;

2 столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления:

Нарезаем полукольцами лук, после чего ошпариваем его кипятком и заливаем разбавленным уксусом. Оставляем на несколько минут.

Тем временем режем огурцы и сливаем жидкость из фасоли. Размельчаем тунец и смешиваем все ингредиенты.

После этого добавляем масло, перчим – и салат готов.

Рулет с вареньем

Для приготовления этого десерта понадобится:

3 яйца;

3 столовые ложки муки;

3 столовые ложки сахара;

150 г варенья.

Процесс приготовления:

Смешиваем в миске яйца, муку и сахар, выливаем смесь на застланный пергаментом противень и разравниваем ложкой. Выпекаем корж при 200 °C около 15 минут. Рулет должен пропечься, но сохранить эластичность.

Когда тесто приготовится, берем бисквит прямо с бумагой и скатываем в рулет. Удаляем бумагу и даем тесту остыть.

После этого разворачиваем бисквит, смазываем вареньем и заворачиваем обратно.