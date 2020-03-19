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Готовим на карантине: рецепты оригинальных блюд за полчаса

08:00, 19 марта 2020
Общество
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Простые рецепты / pinterest.cl/pin

Чтобы облегчить задачу, УНИАН собрал пять рецептов блюд, которые будут прекрасным дополнением к ежедневному меню.

Грибной суп-пюре

Читайте такжеПять простых рецептов вкусных блюд, которые сможет приготовить каждыйДля приготовления такого супа понадобится:

  • 300 г шампиньонов;
  • 1 средний кабачок.

Процесс приготовления:

Нарезаем грибы и чищеный кабачок, отвариваем, пока они не станут мягкими. Затем по чуть-чуть перекладываем содержимое кастрюли в чашу блендера и измельчаем в пюре.

Густоту можно регулировать бульоном, в котором варились грибы и кабачок.

Суп с копченостями и чечевицей

Оригинальные блюда / multivarenie.ru

Для приготовления такого супа понадобится:

  • 200 г копченостей (курица, грудинка, рёбрышки);
  • 200 г чечевицы;
  • ½ моркови;
  • ½ луковицы;
  • 1 столовая ложка масла.

Процесс приготовления:

В кастрюлю помещаем чечевицу и нарезанные копчености (если используете рёбра, отделите мякоть от кости), заливаем водой, ставим на огонь.

Нарезаем лук и обжариваем его на сковороде. После того как он зарумянится, добавляем к нему натертую морковь и продолжаем обжаривать.

Когда чечевица будет готова, добавляем в кастрюлю содержимое сковороды и кипятим еще пару минут.

Куриное филе с ананасом и брокколи

Для приготовления этого блюда понадобится:

  • 2 филе куриной грудки;
  • 3 колечка консервированного ананаса;
  • 400 г брокколи;
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Процесс приготовления:

Вкусные блюда / ultivarenie.ru

Небольшие кусочки курицы обжариваем на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки, добавляем нарезанные кубиками ананасы и соцветия брокколи.

Постоянно помешиваем блюдо до готовности.

Салат из тунца

Для приготовления этого салата понадобится:

  • 1 банка консервированного тунца;
  • 1 банка консервированной фасоли;
  • 2 крупных соленых огурца;
  • 1 крупный свежий огурец;
  • половина луковицы;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления:

Нарезаем полукольцами лук, после чего ошпариваем его кипятком и заливаем разбавленным уксусом. Оставляем на несколько минут.

Простые рецепты / gillion.club

Тем временем режем огурцы и сливаем жидкость из фасоли. Размельчаем тунец и смешиваем все ингредиенты.

После этого добавляем масло, перчим – и салат готов.

Рулет с вареньем

Для приготовления этого десерта понадобится:

  • 3 яйца;
  • 3 столовые ложки муки;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 150 г варенья.

Процесс приготовления:

Смешиваем в миске яйца, муку и сахар, выливаем смесь на застланный пергаментом противень и разравниваем ложкой.  Выпекаем корж при 200 °C около 15 минут. Рулет должен пропечься, но сохранить эластичность.

Рецепты десертов / Скриншот

Когда тесто приготовится, берем бисквит прямо с бумагой и скатываем в рулет. Удаляем бумагу и даем тесту остыть.

После этого разворачиваем бисквит, смазываем вареньем и заворачиваем обратно.

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