Коронавирус в Украине: ПЦУ дала советы духовенству по проведению богослужений

ПЦУ советует учитывать и выполнять законные предписания, распоряжения и карантинные ограничения, которые вводятся государством, органами местного самоуправления и органами здравоохранения, не допускать как игнорирования реальной опасности, так и проявлений паники.

Православная церковь Украины советует духовенству ограничивать количество людей на богослужениях из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом говорится в практических рекомендациях, утвержденных Священным синодом ПЦУ для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (COVID-19).

В частности, церковь советует учитывать и выполнять законные предписания, распоряжения и карантинные ограничения, которые вводятся государством, органами местного самоуправления и органами здравоохранения, не допускать как игнорирования реальной опасности, так и проявлений паники.

При этом, как временную крайнюю меру церковь советует прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них принимали участие не более 10 человек.

"Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограничения количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве через средства видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня, при соблюдении условий приготовления. Пастырям в каждом конкретном случае проявлять должную рассудительность", - говорится в рекомендациях.

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Также в течение дня храмы должны быть открытыми для личного посещения и молитвы, общения со священнослужителями, соблюдая общие правила.

Кроме того, духовенству рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь.

"На время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (Кресту, иконам, святым мощам) является поклонение/поклон перед ними, без целования; указанное также применяется к личным приветствиям и проявлениям уважения между членами церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословения. При благословении крестом - достаточно осенить ним, без целования", - отмечают в ПЦУ.

Вместе с тем, Таинство Крещения и чин погребения советуют осуществлять с соблюдением общих ограничений по количеству присутствующих. При наличии возможности и погодных условий разрешается совершения богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил относительно количества одновременно присутствующих и «социальной дистанции».