За сутки из Польши автобусами вернули домой почти 3,4 тысячи украинцев

Автобусы для перевозки граждан выделили органы местной власти.

За сутки домой вернулись почти 3,4 тысячи украинцев, которые находились в Польше без транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Как отмечается, для обеспечения доставки людей из Польши в Украину, которые находятся на смежной стороне без транспортных средств, пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины относительно привлечения транспортных средств для перевозки. Кроме того, вопрос согласован с польскими коллегами по линии погранично-представительского аппарата.

"С 00.00 16 марта по 06.00 17 марта выделенными органами местной власти обеспечено автобусами доставку в Украину почти 3,4 тысячи наших соотечественников", - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что соответствующая работа не будет прекращаться.

Пограничники в пределах предоставленных полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возвращение украинцев домой и в любое время суток готовы осуществлять их оформление на государственной границе, утверждают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.