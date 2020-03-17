Правительство закрыло пассажирское сообщение между городами и прекратило работу метро

На заседании Кабмина решили остановить работу метрополитенов, а также отменить авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины.

Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке авиа- и автобусного междугородного сообщения.

Об сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"С 18 марта запрещают железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластние пассажирские перевозки. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм. С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а с 17 марта останавливается работа метро в городах", - сказано в сообщении.

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Сейчас городские перевозки могут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Об этом в своем Telegram-канале также сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который находился на внеочередном заседании правительства.

«Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта», - написал он.

Ранее, 16 марта, президент Зеленский объявил о ряде рекомендаций относительно новых ограничительных мер в стране, среди которых были и те, которые назвал Криклий.