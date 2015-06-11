На нефтехранилище под Киевом продолжают гореть 14 цистерн с топливом

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 8:30 11 июня остается гореть еще 1 емкость с горючим объемом 900 куб м. и 13 емкостей объемом 50 куб. м", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в настоящее время производится охлаждение емкостей.

К ликвидации пожара привлечено 303 спасателя и 45 единиц техники.

Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров из 17.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и в больнице в Василькове.

По факту гибели людей во время пожара МВД возбудило дело по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось об открытии дела по ст. 273. В МВД уже сообщили, что нефтебаза не была введена в эксплуатацию должным образом.