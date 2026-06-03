'Многим пожертвовала ради РФ': у Повалий отреагировали на жесткий приговор суда в Украине

Предательницу заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Бывшая народная артистка Украины, предательница Таисия Повалий ждет "достойного вознаграждения" от российских властей за свою позицию. Такое заявление распространили росСМИ со ссылкой на человека из команды певицы после недавнего приговора суда о лишении ее свободы и прав на все песни.

Отмечается, что предательницу этот приговор якобы "обнадежил", так как она "находится в подвешенном состоянии".

"Понимаете, Таисия Николаевна многим пожертвовала ради России, она выходила в эфиры, говорила о своей позиции, поддерживала "сво"… А у нас не спешили благодарить. Она скиталась по съемным квартирам, выступала в регионах, прозябала", - заявил ее представитель.

Видео дня

Он добавил, что Повалий "верит, что все ей дадут":

"Николаевна часто вздыхает, когда видит, как щедра власть с ее земляками. Но говорит, что не может быть такой пронырой, как некоторые, нужно себя уважать. Каждому семечку свое времечко. И теперь-то ей точно все возместят – и дом, и песни новые будут, и деньги, и награды".

Напомним, как писал УНИАН, на днях украинский суд приговорил Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Ранее у предательницы конфисковали дом под Киевом.

Вас также могут заинтересовать новости: