Спасатели потушили еще две цистерны на нефтебазе под Киевом

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17.00 спасатели потушили еще две цистерны на нефтебазе в Киевской области. Для этого проводилось их охлаждение и пенные атаки", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.

Ранее сегодня, 10 июня, в результате пенной атаки спасатели потушили один резервуар, продолжалось тушение еще пяти цистерн.