Спасатели потушили еще две цистерны на нефтебазе под Киевом
17:50, 10 июня 2015Общество
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Спасатели в результате пенных атак потушили еще две цистерны на нефтебазе под Киевом.
Чтобы потушить резервуары, проводилось охлаждение и пенные атаки / mns.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 17.00 спасатели потушили еще две цистерны на нефтебазе в Киевской области. Для этого проводилось их охлаждение и пенные атаки", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.
Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.
Ранее сегодня, 10 июня, в результате пенной атаки спасатели потушили один резервуар, продолжалось тушение еще пяти цистерн.
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