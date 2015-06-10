ГСЧС показала фото погибших на нефтебазе под Киевом спасателей

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook, опубликовав фото погибших сотрудников.

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Стало известно, что погибшие - спасатели Киевского гарнизона. 32-летний капитан службы гражданской защиты Тарасенко Андрей Николаевич работал заместителем начальника части аварийно-спасательных и специальных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

25-летний Басовский Антон Александрович – пожарный-спасатель 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

Во время пожара в пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области погибли два спасателя Киевского гарнізонуСь... Posted by Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве on 10 Июнь 2015 г.

Как сообщал УНИАН, вчера около 19:00 на нефтебазе "БРСМ-Нафта" нашли тела трех спасателей, которые пропали без вести утром 9 июня во время взрыва.