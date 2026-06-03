'В третий раз за 16 дней': Камалия показала последствия удара РФ по ее бизнесу (видео)

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Известная украинская певица Камалия сообщила, что ее бизнес-центр в Киеве в третий раз за 16 дней пострадал во время массированного российского обстрела 2 июня. В своем Instagram исполнительница опубликовала видео с последствиями удара и рассказала подробности.

"К счастью, в этот раз тоже обошлось без человеческих жертв. В прошлый раз наши чиллеры системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. В этот раз нам повезло меньше. Первая задача сейчас - запустить трансформатор. Но ввиду серьезности повреждений и загруженности энергоснабжающей компании, это будет нелегко - даже если нам удастся найти все необходимые запчасти", - отметила певица.

При этом Камалия обратилась к поклонникам, добавив:

Видео дня

"Весь труд по уборке и ремонту за последние 16 дней пошел насмарку. Начинаем все сначала, но для этого нужно электроснабжение. Ваши молитвы важны".

Ранее Камалия сообщала, что во время атаки в ночь на 14 мая россияне также ударили по ее семейному бизнесу, и назвала сумму огромного ущерба - около 80 миллионов долларов.

Напомним, как писал УНИАН, 2 июня российские войска запустили по Украине 73 ракеты и 656 дронов различных типов. В Киеве после ударов есть многочисленные разрушения, десятки пострадавших и погибшие

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