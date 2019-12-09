В Одессе простились с погибшим во время пожара в колледже спасателем (фото)

К месту трагедии люди несли цветы, свечи и лампадки, а еще игрушки.

Двенадцать погибших, еще четверо - в списках пропавших, таковы последние данные, после пожара в одесском колледже, где до сих пор продолжаются поисковые работы.

Читайте такжеКоличество жертв пожара в одесском колледже увеличилось до восьми, в больнице умер спасатель (видео)

Как сообщает ТСН, спасатели продолжают разбирать завалы. Работают очень осторожно, поскольку конструкция может рухнуть. Работают по схемам здания, чтобы понимать, где могли находиться люди в момент возгорания.

Сейчас здесь кроме спасателей, круглосуточно работают эксперты, которым сразу передают найденые тела потерпевших. Огонь их сильно изуродовал, поэтому проводить идентификацию очень сложно. Ни на минуту не прекращается работа внутри здания.

Неподалеку в храме горожане простились со спасателем Сергеем Шатохиным, который умер в результате травм, полученных во время тушения пожара. Ему было 43 года, у него осталась жена и трое детей. Хоронить будут Сергея Шатохина завтра в селе Граденицы под Одессой, где он жил вместе с семьей. Сегодня проститься с ним пришли и коллеги, и рядовые горожане.

«Ты всегда к нему мог обратиться и он поможет... Его знаю как ответственного человека. Жаль, что жизнь забирает лучших из нас. Никому такого не пожедаешь... Пожарные не умирают, их просто забирают небеса по повышенному ранга вызова», - говорит коллега Сергея.

Относительно прогнозов поисковой операции, их спасатели пока не дают, поскольку стены в сгоревшей и промокшей постройке нестабильны. Впрочем работают, не останавливаясь, и продвигаются все дальше. Сейчас работы ведутся на уровне третьего этажа. Уже вынесли почти полторы тысячи кубов сгоревших конструкций.

Тем временем в больницах города остаются девять пострадавших от пожара, среди них - трое несовершеннолетних.