В Одессе проходит массовая акция «Халатность убивает» (фото)

Масштабный пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул утром 4 декабря. Официально подтверждена гибель в результате пожара 8 человек. Десятки людей пострадали.

В центре Одессы, возле здания сгоревшего колледжа - на перекрестке улиц Пушкинской и Троицкой - сегодня вечером проходит массовая протестная акция «Халатность убивает».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие несколько сотен человек – родных и близких потерпевших при пожаре, студенты, общественники, простые горожане.

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Они выступают, требуя наказать виновных «в эпидемии пожаров в городе».

Правозащитник Игорь Чалый заявил, что в трагедиях виноваты прежде всего «руководители города и областных структур, которые не предпринимают никаких конкретных мер к виновным в трагедиях».

Его поддержали и другие выступавшие, которые также отметили, что после пожара создана атмосфера запугивания студентов колледжа и их родителей, которым «передают адреса и грозят исключением детей из колледжа – в том случае, если они посмеют рассказать правду».

Собравшиеся выдвинули основные требования к мэру города Геннадию Труханову и главе облгосадминистрации Максиму Куцому.

Так, они требуют на время следствия по факту пожара в колледже отстранить от должности руководителя регионального главка ГСЧС Виктора Федорчака; провести расследование случившегося в максимально сжатые сроки и обнародовать его результаты.

Кроме того, участники акции требуют немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания колледжа, а также реальные проверки пожарной безопасности в вузах, школах, гостиницах, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, во всех общественных местах.

Участники акции выложили на асфальте сердце из зажженных лампадок, а также включили принесенные с собой фонарики и «засветили» мобильные телефоны – в память о жертвах пожара в колледже.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, сегодня вечером – еще двое. Также сегодня вечером в больнице скончался тяжело раненный во время эвакуации людей на пожаре 43-летний спасатель Сергей Шатохин.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.