Среди пострадавших - трое детей и шесть взрослых.

В больницах остаются девять пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, на утро понедельника, 9 декабря, ситуация по пострадавшим, находившимся в стационарах, не изменилась.

«Девять человек - три ребенка и шесть взрослых», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 декабря утром обнаружили еще два тела.

В результате пожара пострадали 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.