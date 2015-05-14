"Гумконвой" РФ привез боевикам автозапчасти и шины для вездеходов – ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, две колонны в количестве 101 автомобиля зашли на территорию Украины с 6.54 до 8.05 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Мамаев Курган".

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По словам Слободяна, как и раньше, украинская межведомственная группа не могла осуществить надлежащее оформление груза, а, следовательно, лишь осуществляла визуальное наблюдение.

"Особенностью этого конвоя является то, что часть груза - не гуманитарного характера, в частности, в четырех грузовиках перевозились автозапчасти, в трех - шины для транспорта повышенной проходимости. Наличие оружия или боеприпасов не наблюдалось", - сказал Слободян.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром колонна из более 100 автомобилей вторглась в Украину из России через неконтролируемый участок границы.

Как сообщал УНИАН, в МЧС РФ заявляли, что эта колонна доставляет в Донецкую и Луганскую области 26-й "гуманитарный" груз, в составе которого продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, а также "учебная литература для донбасских школьников и студентов".

Напомним, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие "конвои" "квазипомощью". По его мнению, грузы, которые "незаконно переправляет на Донбасс агрессор", состоят "из горючего для танков и оружия для террористов".

Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.