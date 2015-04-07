МИД требует от России не заниматься контрабандой под видом доставки "гуманитарки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Евгений Перебыйнис.

"МИД Украины совершил дипломатический демарш с требованием к российской стороне прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи". В очередной раз настоятельно рекомендовано российской стороне направлять должным образом оформленные гуманитарные грузы через контролируемые компетентными органами Украины пункты пропуска ", - сказал Перебыйнис.

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По его словам, 2 апреля с территории России в очередной раз незаконно пересекли государственную границу Украины грузовые автомобили под предлогом доставки того, что было заявлено российской стороной как "гуманитарный", а по сути - контрабандный груз.

Украинская сторона не давала на это официального согласия ввиду нарушения законодательства Украины, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного Комитета Красного Креста.

"Российской стороной в очередной раз полностью проигнорирована необходимость взаимодействия с Международным Комитетом Красного Креста в вопросах доставки гуманитарной помощи из Российской Федерации. Перевезены без уведомления значительные объемы грузов опасного и негуманитарного характера - гербициды и пенообразующие материалы", - добавил Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» является лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

2 апреля границу пересек 23-й «гумконвой» из 120 автомобилей. Основную массу груза якобы составляли необходимые для весенней посевной кампании семена, средства защиты растений, а также продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и строительные материалы.

6 апреля глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил об отправке 16 апреля очередного «гуманитарного конвоя» на оккупированный Донбасс.