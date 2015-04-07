МИД требует от России не заниматься контрабандой под видом доставки "гуманитарки"
МИД требует от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Евгений Перебыйнис.
"МИД Украины совершил дипломатический демарш с требованием к российской стороне прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи". В очередной раз настоятельно рекомендовано российской стороне направлять должным образом оформленные гуманитарные грузы через контролируемые компетентными органами Украины пункты пропуска ", - сказал Перебыйнис.
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По его словам, 2 апреля с территории России в очередной раз незаконно пересекли государственную границу Украины грузовые автомобили под предлогом доставки того, что было заявлено российской стороной как "гуманитарный", а по сути - контрабандный груз.
Украинская сторона не давала на это официального согласия ввиду нарушения законодательства Украины, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного Комитета Красного Креста.
"Российской стороной в очередной раз полностью проигнорирована необходимость взаимодействия с Международным Комитетом Красного Креста в вопросах доставки гуманитарной помощи из Российской Федерации. Перевезены без уведомления значительные объемы грузов опасного и негуманитарного характера - гербициды и пенообразующие материалы", - добавил Перебыйнис.
Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.
В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» является лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.
2 апреля границу пересек 23-й «гумконвой» из 120 автомобилей. Основную массу груза якобы составляли необходимые для весенней посевной кампании семена, средства защиты растений, а также продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и строительные материалы.
6 апреля глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил об отправке 16 апреля очередного «гуманитарного конвоя» на оккупированный Донбасс.