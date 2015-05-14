На Донбасс прибыл 26-й "гумконвой" РФ с продуктами, учебниками и стройматериалами - МЧС России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

"Грузовые автомобили привезли в Луганск и Донецк продукты питания, в том числе рыбные и молочные консервы, мука, рис и крупы, а также предметы первой необходимости, строительные материалы, учебная литература для донбасских школьников и студентов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, всего в четверг на Донбасс "гумконвой" доставил более 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи.

На складах Донецка и Луганска начали разгрузку машин.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие "конвои" "квазипомощью". По его мнению, грузы, которые "незаконно переправляет на Донбасс агрессор", состоят "из горючего для танков и оружия для террористов".

Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.



