На Донбасс прибыл 26-й "гумконвой" РФ с продуктами, учебниками и стройматериалами - МЧС России
Так называемый 26-й гуманитарный конвой Российской Федерации прибыл на территорию оккупированного боевиками Донбасса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
"Грузовые автомобили привезли в Луганск и Донецк продукты питания, в том числе рыбные и молочные консервы, мука, рис и крупы, а также предметы первой необходимости, строительные материалы, учебная литература для донбасских школьников и студентов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, всего в четверг на Донбасс "гумконвой" доставил более 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи.
На складах Донецка и Луганска начали разгрузку машин.
Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.
В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.
Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие "конвои" "квазипомощью". По его мнению, грузы, которые "незаконно переправляет на Донбасс агрессор", состоят "из горючего для танков и оружия для террористов".
Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.