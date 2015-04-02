Пограничники заявляют об "опасном грузе" в очередном "гумконвое" РФ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Особенностью двадцать третьего "гумконвоя" является перевозка РФ опасного груза, а именно: гербицидов (6 а/м) и груза негуманитарного характера - пенообразователя (3 а/м), металлоконструкций (1 а/м)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя", контроль украинской межведомственной группой осуществлялся путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций.

Читайте также"ЛНР" заявляет о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" из России

По данным пресс-службы, 23-й так называемый гумконвой пересек границу Украины в составе 124 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие "конвои" "квазипомощью". По его мнению, грузы, которые "незаконно переправляет на Донбасс агрессор", состоят "из горючего для танков и оружия для террористов".

Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.