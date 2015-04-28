Яценюк о ситуации в Чернобыльской зоне: это наибольший пожар с 1992 года

Сегодняшний пожар под Чернобылем - самый масштабный с 1992 года. Об этом во время экстренного брифинга заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает 112 Украина.

"Ситуация контролируется, но это наибольший пожар с 1992 года. Такого масштаба пожара у нас не было", - сказал Яценюк.

В то же время премьер подчеркнул, что ситуация в Чернобыльской зоне контролируемая.

"Хотел бы успокоить, ситуация под контролем. К самой станции около 20 км. Наша ГосЧС там активно работает, чтобы предотвратить распространение пожара", - сказал Яценюк.

Читайте такжеЛесной пожар в Чернобыльской зоне двигается к объектам ЧАЭС - Аваков

Сейчас, по данным Яценюка, над тушением пожара работают 3 самолета, 1 вертолет и большое количество техники. В частности прибыло два самолета, которые были отремонтированы для НГУ.

И.о. ГосЧС Зорян Шкиряк заявил также, что пожар все-таки удалось локализовать.

"Главные источники возгорания, в первую очередь того, что называется верхним слоем, верхним пожаром, удалось благодаря своевременному привлечению авиации - прибить и сейчас осуществляются все необходимые меры, чтобы локализовать пожар и отрабатывать все вопросы по дальнейшей ликвидации", - сказал Шкиряк.

Ранее сообщалось, что огнем охвачено 400 га леса в "Чернобыльской пуще", пожар распространился в сторону ЧАЭС.