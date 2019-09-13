Баканов считает нецелесообразной ликвидацию отдела СБУ по борьбе с экономической преступностью

Руководитель СБУ Иван Баканов отметил, что без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью преодолеть терроризм и торговлю наркотиками «в принципе невозможно».

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов убежден, что, учитывая текущие вызовы и угрозы, СБУ нецелесообразно полностью лишать полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью.

Об этом Баканов сказал в комментарии УНИАН.

"Вопрос не в том, ликвидирован ли отдел "К" или любой отдел вообще в Службе безопасности Украины. Вопрос в функционале, который должен быть в Службе для того, чтобы эффективно бороться с теми угрозами, которые современный мир ставит перед Украиной", - заявил Баканов.

В связи с этим он отметил, что новый законопроект о СБУ, который разрабатывается, "должен предусмотреть гибкую систему, которая позволяет президенту Украины в случае необходимости увеличивать численность Службы безопасности Украины в случае, если возникает какая-то угроза, в том числе путем создания соответствующих департаментов".

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"Если такая угроза отпадает, то он своим указом ликвидирует такой соответствующий департамент", - добавил Баканов.

По его словам, без полномочий СБУ в сфере борьбы с экономической преступностью преодолеть терроризм и торговлю наркотиками «в принципе невозможно».

Баканова привел пример, что терроризм - это хорошо налаженный бизнес.

"Там мало фанатиков, все работают за деньги, поэтому вы не можете себя лишить функций, которые позволяют бороться с терроризмом", - заявил Баканов.

При этом он добавил, что «кошмарить» бизнес нельзя ни при каких обстоятельствах.

В то же время Баканов отметил, что в последние месяцы СБУ своей деятельностью доказывает, что может эффективно выполнять свои задачи и не оказывать давления на предпринимателей.

При этом, комментируя заявление Офиса президента, что отдел "К" будет неизбежно ликвидирован, Баканов заявил: "Если так считает президент - то будет ликвидирован".

"Но мы должны докладывать объективно о состоянии дел", - добавил он.

При этом глава СБУ отметил, что спецслужбы в других странах имеют полномочия на борьбу с экономическими преступлениями, в частности, во Франции, США и Польше.

"Поэтому скажите, пожалуйста, почему в этих службах эти функции есть, и они удовлетворяют общество, а у нас почему их не должно быть?", - отметил Баканов.

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В то же время он признал, что СБУ должна реформироваться и стать современной спецслужбой.

"Но вопрос отобрать, а что дальше? Например, любая реформа может быть в какой-то определенной части ошибочной. Мы должны иметь возможность что-то изменить, не обязательно меняя при этом закон", - заявил Баканов.

Кроме того, он добавил, что существуют угрозы, которые требуют дополнительных ресурсов и переосмысления, в частности, киберугрозы и защита объектов критической инфраструктуры.

В то же время Баканов отметил, что реформирование СБУ состоится в любом варианте.

Как сообщал УНИАН, в ЕС настаивают на лишении Службы безопасности Украины полномочий в сфере борьбы с экономической и организованной преступностью.

Деятельность СБУ должна быть ограничена контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной безопасности.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о неизбежной ликвидации управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, так называемого отдела «К» в структуре СБУ.