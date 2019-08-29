Баканов стал новым главой СБУ

Баканов призывает депутатов принять новый закон об СБУ.

ВР назначила Ивана Баканова на должность председателя СБУ.

За это решение проголосовали 319 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в парламенте Баканов отметил необходимость реформирования СБУ.

Он подчеркнул, что необходимо жить по законам и по принципам, а «не по понятиям».

Он отметил, что для этого «мы должны реформироваться, в том числе СБУ». По его словам, «власть только тогда власть, когда она имеет смелость пойти сама против себя ради прав и основных свобод человека».

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Баканов подчеркнул, что реформа СБУ заключается в том, что когда «сотрудника СБУ встречает простой человек и улыбается ему в ответ, потому что он чувствует себя безопасно и защищенно, и более замечательно, когда он хочет помочь такому сотруднику СБУ - вот тогда это реформа».

При этом он отметил, что от нас все требуют демилитаризации - наши международные партнеры, в первую очередь. Для нас это не требование, а для нас это мечта. Потому что если мы делимитаризируемся, то это будет означать только одно, что в нашей стране царит мир», - отметил Баканов.

Баканов обратился к народным депутатам Украины с призывом принять новый закон об СБУ, который «устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами, и я очень надеюсь, что после принятия этого закона СБУ заработает с новой силой - мы должны стать технологическими, быстрыми, мощными, но не большими», - отметил он.

*** Баканов закончил КНЭУ им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006).

С 25 января 2013 был руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95».

С 2 декабря 2017 г.по 27 мая 2019 г.- председатель партии «Слуга народа».

Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского.

С 22 мая 2019 года - первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.