Бывший пленный волонтер узнал в журналисте канала "Звезда" своего мучителя

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Сергей Гаков, который провел в плену у боевиков 22 дня, пишет ТСН.

По словам Гакова, журналист "Звезды" делал постановочные съемки псевдообмена пленными.

Кроме того, Андрей Лунев "издевался над солдатами и заставлял их на камеру звонить родным, матерям, женам и рассказывать, какие плохие украинцы, что не хотят их менять".

"Хотя я знаю, что обмены срывались с их стороны, специально затягивались, для репортажей, для пропаганды, для той лжи, что льется с экранов их телевидения", - написал Сергей Гаков.

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"Надеюсь, ты будешь мучиться, как мучились все те, которых "готовили" перед интервью с тобой", - не скрывает своих эмоций бывший пленник.

Тем временем, телеканал "Звезда" сообщает, что Андрей Лунев пришел в себя. Медики больницы города Новоазовска, куда был доставлен журналист, диагностировали у него отек мозга и проникающее осколочное ранение головы.

Кроме того, у репортера зафиксированы множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Сейчас решается вопрос о транспортировке Лунева в Донецк, где ему должны сделать операцию.