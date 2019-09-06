Кровавое ДТП в Харькове: адвокату потерпевших отказались ответить, где Зайцева и Дронов

СМИ сообщили, что 2 сентября Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79.

Харьковское СИЗО не предоставило адвокату потерпевших Ларисе Матвеевой информацию о том, где будут отбывать наказание виновники ДТП в Харькове с шестью жертвами Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

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Основанием отказа называют конфиденциальность информации. Об этом Матвеева написала на своей странице в Facebook.

Так, СМИ сообщили, что 2 сентября Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79. А Геннадий Дронов будет отбывать наказание в исправительной колонии №29 на Полтавщине.

"Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях. Или, может, проблема именно в документальном подтверждении этой информации?", – написала она.

Фото учреждения, где будет отбывать наказание Зайцева:

Как сообщалось, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.