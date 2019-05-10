Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева вместо 10 лет тюрьмы просит условное наказание

Позиция стороны защиты Зайцевой возмутила всех, потерпевшие никогда не верили в ее раскаяние, но к такому откровенному цинизму тоже никто готов не был, говорит адвокат.

Осужденная Елена Зайцева, фигурантка ДТП с шестью жертвами в Харькове, добивается смягчения приговора - вместо 10 лет тюрьмы она требует пять лет условного наказания.

Об этом KHARKIV Today 10 мая сообщила адвокат стороны пострадавших Лариса Матвеева. Они ознакомились с апелляционным заявлением Зайцевой, которое 26 марта подала ее новая защитница Юлия Плетнева.

Лариса Матвеева говорит о кардинальной смене позиции осужденной, которая на судебном этапе признавала свою вину. Теперь, получив 10 лет наказания, думает иначе, перекладывая вину на Дронова. У пострадавших и родственников погибших апелляция Зайцевой вызвала особое негодование.

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"Позиция стороны защиты Зайцевой возмутила всех, потерпевшие никогда не верили в раскаяние Зайцевой, но к такому откровенному цинизму тоже никто готов не был", - сообщила адвокат пострадавших.

По ее словам, законных оснований для изменения решения суда первой инстанции нет, поскольку нынешняя позиция Зайцевой основывается на попытке снять с себя вину и опровергнуть материалы уголовного дела.

"Зайцева же вину свою признавала, с обвинительным актом соглашалась, готова была понести справедливое наказание. Учитывая объективные доказательства и тяжесть последствий, таких оснований нет", - добавила Матвеева.

Как сообщалось, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибло шесть человек, еще столько же получили травмы.