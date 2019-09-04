Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию (фото)

Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.

Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Елена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

Как сообщила «Медиапорту» пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений - по 10 лет тюрьмы

Государственное учреждение «Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительное учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности и с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Читайте такжеКровавая авария в Харькове с шестью жертвами: у Дронова сделали заявление в суде

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.