Почти три четверти россиян ненавидят США, Украину не любит лишь половина – опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос: «Как вы относитесь сейчас к Украине?», только 3% респондентов указали «очень хорошо», 28% - «в основном хорошо». При этом «в основном плохо» указали 34% опрошенных, «очень плохо» - 21%. Затруднились с ответом -13%.

В тоже время, отвечая на аналогичный вопрос об отношении к США, 2% указали «очень хорошо», 17% - «в основном хорошо». При этом «в основном плохо» указали 38% россиян, «очень плохо» - 35%. Затруднились с ответом - 8%.

Также 2% указали, что «очень хорошо» относятся сейчас к Евросоюзу, 23% - «в основном хорошо», 38% - «в основном плохо», «очень плохо» - 26%. Затруднились с ответом - 11%.

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При этом к Грузии сейчас «очень хорошо» относятся 5% опрошенных, 43% - «в основном хорошо», 26% - «в основном плохо», 7% - «очень плохо». Затруднились с ответом – 20%.

Согласно результатам опроса, главными союзниками РФ россияне считают Беларусь и Китай.

В частности, 22% опрошенных указали, что «очень хорошо» относятся сейчас к Беларуси, 63% - «в основном хорошо», 5% - «в основном плохо», «очень плохо» - 3%. Затруднились с ответом - 7%.

Отвечая на вопрос о симпатии к Китаю, 13% респондентов указали, что «очень хорошо» относятся к этой стране, 63% - «в основном хорошо». При этом «в основном плохо» выбрали ответ 9% опрошенных, «очень плохо» - 4%. Затруднились с ответом - 13%.

Опрос проводился 20-23 марта 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 134-х населенных пунктах 46-ти регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что Согласно социологическому исследованию Международного республиканского института, большинство опрошенных в Грузии заявили, что агрессия России в отношении Грузии продолжается, но необходимо продолжить диалог.