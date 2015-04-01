Большинство грузин считают Россию опасной - опрос

Согласно социологическому исследованию Международного республиканского института (IRI), большинство опрошенных в Грузии заявили, что агрессия России в отношении Грузии продолжается, но необходимо продолжить диалог. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Опрос был проведен с 3 по 28 февраля 2015 года в десяти регионах Грузии. Путем прямого интервьюирования были опрошены 1,5 тысячи граждан страны старше 18 лет. По данным IRI, погрешность составляет 2,5%.

Согласно результатам исследования, 67% участников опроса заявили, что агрессия России в отношении Грузии продолжается, 21% - агрессия завершилась, но может продолжиться, и только 6% считают, что агрессия завершилась и вряд ли продолжится.

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При этом 85% опрошенных считают грузино-российские отношения плохими, 9% - и не плохими, и не хорошими, а 5% - хорошими. Россию назвали самой опасной страной для Грузии 76% респондентов, а самым важным партнером - 18%.

Между тем, 65% респондентов согласны с тем, что диалог с Россией нужно продолжить, 20% - частично согласны, 4% - частично не согласны, 8% - категорически против.