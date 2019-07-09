"Если честно, это г...вно": ГБР опубликовало переговоры чиновников Минобороны о бракованных бронежилетах (видео)

Должностные лица Министерства обороны нанесли, согласно предварительным данным, ущерб государству на сумму около 100 млн грн при закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований обнародовало фрагменты переговоров чиновников Министерства обороны Украины о закупке бракованных бронежилетов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Учитывая общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по завышенным ценам вещевого имущества, которое не соответствует техническим требованиям, публикуем некоторые фрагменты разговоров этих чиновников. Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя», - говорится в сообщении.

На видео также демонстрируются лабораторные испытания бронежилетов Корсар МЗс 1-4 класса защиты, изъятых в ходе следственных действий.

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«Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако, уже по предварительным данным, действия должностных лиц причинили вред государству в сумме около 100 млн грн. Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами», - сообщили в ГБР.

Также на видео, опубликованном на Youtube-канале ГБР, объясняется несоответствие закупленных бронежилетов техническим требованиям.

В частности, бронеэлемент (бронепластина) не выдержал баллистического испытания по устойчивости к обстрелу винтовочной пулей калибра 7,62 мм (три выстрела - одно пробитие) и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм (три выстрела - одно пробитие).

На записи слышны переговоры чиновников министерства. "А она предварительно знает, сколько у них там бракованных. Я так понимаю, что там все, которые догадывались", - спросил военный об экспертизе технолога относительно бронежилетов.

Технолог: "Из последних событий, нашли необработанный металл. Ну, честно слов, - г*вно. То, что я видела, понятное дело - это .. более того, я понимаю, что львиная доля вины моя собственная в этом". Также один военночиновник спрашивает другого об оценке технолога: "Она говорит, что это ж*па, кустарная работа", - ответил один из них.

Как сообщал УНИАН, 26 июня стало известно, что ГБР провело 40 обысков у чиновников Министерства обороны в рамках расследования относительно закупки некачественных бронежилетов и другого вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Общий ущерб в результате этой закупки, которая состоялась в начале этого года, составил 100 млн грн.

Директор ГБР Роман Труба сообщил, что уголовное производство было открыто еще в конце апреля, и до сих пор следователи собирали доказательства.

По данным ГБР, было закуплено, в частности, 20 тысяч бронежилетов, проверка которых показала, что 3 из 5 бронежилетов простреливаются; чиновники и коммерсанты точно знали, что имущество не соответствует требованиям, однако все равно провели эти закупки. Во время обысков было изъято 11 тыс. бронежилетов.

Также по завышенной цене были закуплены 100 тысяч комплектов военной формы и непригодные для использования палатки.

В ГБР рассматривают версию, что к этому преступлению причастен один из руководителей Министерства обороны, руководители департаментов Министерства обороны, субъекты частного права и исследовательские учреждения.

В то же время директор ГБР подчеркнул, что дело является фактовым, подозрение по нему никому не вручено. ГБР определится с тем, кому объявлять подозрение, после проведения ряда экспертиз, что займет 4-6 месяцев.