С 28 марта судебные заседания можно будет фиксировать на видео без разрешения суда

Соответствующая норма прописана в пункте 3 статьи 11 закона “Гласность и открытость судебного процесса”, сообщает Институт массовой информации.

“Участники судебного процесса, иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео - и аудиозапись с использованием портативных видео - и аудиотехнических средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом”, - говорится в статье.

Вместе с тем, указано в статье, трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда. “Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, а также трансляции судебного заседания должны осуществляться без создания препятствий в ведении заседания и осуществлении участниками процесса их процессуальных прав”, - говорится в статье.

Читайте такжеВ Украине стартовала судебная реформаМедиаюрист Роман Головенко отмечает, что сейчас, по действующему законодательству, можно пользоваться только переносными аудиотехническими средствами записи судебного заседания, а вести фото и видеосъемку только с разрешения суда.

“То есть сейчас можно без разрешения суда пользоваться диктофоном, диктофоном в мобильном телефоне, но через месяц после опубликования ЗУ "Об обеспечении права на справедливый суд" вступит в силу новая редакция ЗУ "О судоустройстве и статусе судей", статья 11 которого допускает уже применение и портативных видеотехнических средств фиксации заседания без разрешения суда”, - отметил юрист.

Напомним, 12 февраля 2015 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №1656 “Об обеспечении права на справедливый суд”. Законом изложена в новой редакции Закон “О судоустройстве и статусе судей”, а также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Кодекса административного судопроизводства, Уголовного процессуального кодекса, законов “О Высшем совете юстиции”, “О доступе к судебным решениям”, “О судебном сборе”.

24 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

26 февраля в парламентской газете “Голос Украины” был опубликован закон №192-VIII "Об обеспечении права на справедливый суд".

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.