Ани Лорак в коротком топе показала идеально плоский живот (фото)
10:38, 14 мая 2019Общество
1124 0
Девушка сфотографировалась в темно-синей пижаме, состоящей из короткого топа и брюк.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак показала стройную фигуру.
Читайте такжеВ трусах и вверх ногами: MARUV показала танцы на пилоне (видео)
В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором демонстрирует идеально плоский живот.
Девушка сфотографировалась в темно-синей пижаме, состоящей из короткого топа и брюк. При этом на лице артистки был полный макияж, а волосы аккуратно уложены и зачесаны назад.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter