Ани Лорак в коротком топе показала идеально плоский живот (фото)

Девушка сфотографировалась в темно-синей пижаме, состоящей из короткого топа и брюк.

Украинская певица Ани Лорак показала стройную фигуру.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором демонстрирует идеально плоский живот.

Девушка сфотографировалась в темно-синей пижаме, состоящей из короткого топа и брюк. При этом на лице артистки был полный макияж, а волосы аккуратно уложены и зачесаны назад.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.