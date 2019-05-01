"Просто катастрофа!": на Ани Лорак обрушилась волна критики из-за неудачного наряда (фото)

Многие отметили, что все в образе Ани Лорак прекрасно, кроме штанов.

Наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.

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Артистка поделилась новым снимком в Instagram. В кадре "дива" позирует в серых брюках в змеиный принт и черном топе, подчеркивающем ее пышную грудь. Фаны сразу начали писать, что брюки сильно полнят бедра Ани Лорак.

"Брюки просто катастрофа!", "Очень полнят!", "На штаны не буду смотреть!", "Снимите это немедленно!", "Худший наряд!", "Эти ноги не для этих бесформенных штанов", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак опубликовала видео, где она выступает на сцене в нюдовом боди, из которого все ее прелести вываливаются наружу. Дополнила "дива" и без того вызывающий наряд вульгарными колготами в сеточку.