цей матеріал доступний українською

Названы дата и место похорон звезды фильма "Тихий Дон"

15:55, 26 апреля 2019
Общество
85 0
Славу актрисе принесла роль в киноэпопее &quot;Тихий Дон&quot; / фото Кино-театр.ру

Читайте такжеВ России внезапно умерла звезда сериала "Кадетство"

Об этом сообщается на сайте театра. Гражданская панихида состоится с 12:00 до 13:00 в зрительном зале. После этого актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщалось, Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после продолжительной болезни. Ей был 91 год.

Напомним, в кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

Быстрицкая была родом из Киева. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актриса