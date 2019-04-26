Названы дата и место похорон звезды фильма "Тихий Дон"

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

29 апреля в Малом театре в Москве пройдет прощание с артисткой Элиной Быстрицкой.

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Об этом сообщается на сайте театра. Гражданская панихида состоится с 12:00 до 13:00 в зрительном зале. После этого актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщалось, Элина Быстрицкая умерла 26 апреля после продолжительной болезни. Ей был 91 год.

Напомним, в кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

Быстрицкая была родом из Киева.