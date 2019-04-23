Алла Пугачева шокировала публику худобой и провокационными позами (фото)

В сети до сих пор обсуждают внешний вид Пугачевой на юбилейном концерте.

Во время юбилейного концерта Алла Пугачева выходила на сцену в разных образах. Но она поразила зрителей не только нарядами, но и болезненной худобой.

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Примадонна сменила три наряда за вечер — черный, красно-черный, черно-белый. Такими образами артистка продемонстрировала, как ей удалось похудеть. Отметим, что певица смогла отойти немного от своего фирменного "пугачевского" стиля.

Так, первый образ Примадонны - черный, она засветила свои худющие ножки благодаря необычному крою юбки. Также звезда отказалась от привычной прически - появилась перед зрителями с прямыми волосами и чубчиком.

Второй образ - красно-черный кокетливый, в нем Пугачева выглядела явно не на 70 лет: артистка надела пышную юбку, дополнив лук кедами. Также она поразила публику провокационной позой - с широко раздвинутыми ногами.

Самым нежным получился третий образ - черно-белый, где Примадонна появилась в белой миди-юбке. Дополнила лук певица вьющимися распущенными волосами.

Фото c концерта на своей странице в Instagram опубликовал Кремлевский дворец. "Всю прошлую неделю только и было разговоров, что о концерте Пугачёвой в Кремлёвском дворц. Следующий "юбилейник" ждать десять лет. А пока мы с удовольствием делимся с вами фотографиями того памятного вечера", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в элитном ресторане на Рублевке в Москве.