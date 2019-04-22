"Вернулась прежняя красотка": свежее фото Каменских покорило фанатов

На фото Каменских позирует в оригинальном бежевом тренче. Звезда сделала свою классическую укладку и естественный макияж.

Украинскую певицу Настю Каменских в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности. Фанаты считают, что звезда постарела и переборщила с "уколами красоты" и прочими косметическими процедурами. Однако последнее фото певицы вызвало настоящий шквал комплиментов от поклонников.

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Снимок она опубликовала на странице в Instagram.

На фото Каменских позирует в оригинальном бежевом тренче. Звезда сделала свою классическую укладку и естественный макияж.

"Красотка!", "Богиня!", "Кайф для глаз", "Вот это АХ! Красота понятная на всех языках мира", - рассыпались в комплиментах поклонники.

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