Суд оставил приближенного к Гладковскому топ-менеджера руководить оборонным предприятием

4 марта прокуроры САП сообщили о подозрении 5 действующим и бывшим чиновникам «Спецтехноекспорта» в растрате более 55 млн грн госпредприятия.

Соломенский районный суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оставил на должности директора государственного держрозрахункового внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» Владислава Бельбаса, которого подозревают в растрате 55 млн грн.

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Об этом сообщают «Наші гроші», ссылаясь на «Слово і діло». Соответствующее решение 18 апреля принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Усатова.

Отмечается, что прокурор САП Вадим Сидоренко просил отстранить Бельбаса от должности на 2 месяца. Свое ходатайство он обосновал тем, что подозреваемый может использовать свою должность для того, чтобы незаконно повлиять на свидетелей из числа работников «Спецтехноекспорта», которые являются его подчиненными.

Защита подозреваемого настаивала, что возложенными обязанностями его клиент уже обязуется воздерживаться от общения со свидетелями. Изучив ходатайство, судья Усатова оставила его без удовлетворения.

Упоминается, что во время первого заседания по рассмотрению ходатайства об отстранении Бельбаса его адвокаты заявили отвод судье. Позже, судью заменили.

За выход из СИЗО после ареста Бельбас внес 7 млн грн залога.

Отмечается, что Бельбас руководит «Спецтехноекспортом» с июля прошлого года, до того работал первым заместителем директора предприятия, а в его отсутствие – и.о. руководителя. Бельбас до этого был руководителем ООО «Дозор Авто» (ранее называлась «Богдан Восток Авто») Олега Гладковского.

Также Бельбас представлялся в СМИ как директор направления грузовых автомобилей и автобусов «Хюндай Мотор Украина». Последнюю фирму возглавляет Игорь Гладковский – сын Гладковского.

Как сообщал УНИАН, 4 марта прокуроры САП сообщили о подозрении 5 действующим и бывшим служащим ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» в растрате свыше 55 млн грн госпредприятия.

Как установили в САП, бывший директор «Спецтехноэкспорта» с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице госпредприятия «Завод 410 ГА» средств и выведения их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем нанесены тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» - государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.