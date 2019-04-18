Астрологи дали прогноз на второй тур выборов

Это будет очень непростой день, когда мы будем настроены на упорядоченность, но в то же время — находиться во власти эмоций.

К моменту второго тура выборов президента Украины Солнце войдет в стабильный знак Тельца, теоретически настраивая нас на принципы прагматичности, основательности и надежности. Телец, под чьим знаком находится Украина, любит стабильность, устоявшийся порядок жизни, избегает перемен и боится непредсказуемости и резких движений.

Об этом свидетельствует свежий астропрогноз, передает ТСН.

Однако недавно в спокойный Телец на 7 лет зашел революционный Уран. И именно с 20 по 26 апреля мирные тельцовские солнечные энергии соединились с непредсказуемыми, новаторскими, шоковыми ураническими. Это обстоятельство активно влияет на наше мироощущение.

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Картина 21 апреля выглядит как классическое полотно, выполненное в смелой авангардистской технике. В результате мы получаем внутреннее стремление к кардинальному обновлению фундаментальных принципов жизни. При этом могут проявиться и громко заявить о себе как передовые, прогрессивные идеи, так и разрушительные, хаотичные ситуации.

Венера, управитель знака Тельца, в котором сейчас находится эта выразительная пара Солнце-Уран, накануне 21 апреля переходит в Овен и соединяется с Меркурием и Хироном. Это означает, что мы с удовольствием будем воспринимать проявления активности, открытости, прямолинейности, быстроту реакций. Но главное — наши мысли, действия и симпатии будут иметь парадоксальный, странный, двойственный характер.

Наши мысли, действия и симпатии будут иметь парадоксальный, странный, двойственный характер.

Луна в течение дня поддерживает эти тенденции гармоничным аспектом. Но до 19 часов Луна идет по тяжелому знаку Скорпиона, транслируя энергии эмоционального напряжения, конфликта, разрушения. Эта позиция Луны характеризует эмоциональный фон дня как один из самых опасных в месяце. Причем почти весь световой день Луна совершает холостой пробег.

Это говорит о том, что все важные действия, предпринятые с 7:00 до 19:00 часов, не будут эффективными. Если мы хотим получить определенный результат от своих решений, стоит ориентироваться на период с 19:00 часов, когда наступает оптимистичное и действенное время.

Еще два нюанса, характеризующие энергии важного для Украины дня.

Первый — планета активных действий Марс делает напряженный аспект к Нептуну, что указывает на неосознанные психически неуравновешенные действия, истерию, агрессивность.

Второй нюанс касается двух тяжеловесов — Сатурна и Плутона, находящихся уже длительное время в Козероге. Сейчас они близко подошли друг к другу и соединились с Южным Узлом. Южный Узел, как символ прошлого опыта, отрезает принципы традиционности в системе государственного управления. Сатурн и Плутон требуют строгого подчинения правилам, законам и в то же время — отказа от морально устаревших, изживших себя методов обустройства иерархической системы.