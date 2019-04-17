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Мисс Львов 2019: стало известно имя победительницы (фото, видео)

15:36, 17 апреля 2019
Общество
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В Оперном театре выбрали самую красивую львовянку, которая получила корону и титул "Мисс Львов 2019".

Победительницей юбилейного, десятого конкурса "Мисс Львов" стала 19-летняя Елена Фирут.

Красавица получила соответствующий титул, корону, а также много цветов и подарков от многочисленных спонсоров, организаторов, родных и друзей.

Как сообщал УНИАН, ранее победительница "Мисс Украина-2018" 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко, которую по решению оргкомитета конкурса дисквалифицировали за несоответствие требованиям, взялась бороться за права красавиц с детьми.

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Теги: #Львов#конкурс красоты