Мисс Львов 2019: стало известно имя победительницы (фото, видео)

Победительницей юбилейного, десятого конкурса "Мисс Львов" стала 19-летняя Елена Фирут.

В Оперном театре выбрали самую красивую львовянку, которая получила корону и титул "Мисс Львов 2019".

Победительницей юбилейного, десятого конкурса "Мисс Львов" стала 19-летняя Елена Фирут.

Красавица получила соответствующий титул, корону, а также много цветов и подарков от многочисленных спонсоров, организаторов, родных и друзей.