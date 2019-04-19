Страстная пятница 2019: дата, история и традиции праздника

В 2019 году Страстная Пятница выпадает на 26 апреля.

Страстная или Великая Пятница - один из дней Страстной недели, последняя пятница перед Пасхой. У православных христиан всего мира это самый скорбный день в году.

Страстная пятница 2019: дата

Страстная Пятница является переходящим праздником, то есть ее дата каждый год разная. В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, соответственно Страстная Пятница - 26 апреля.

Страстная Пятница: история праздника, что случилось в этот день

Страстная Пятница посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа. Именно в этот день своей мучительной смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупая ею все грехи человеческие.

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В этот день Иисус Христос, приговоренный к распятию, с терновым венком на голове нес свой крест на Голгофу, где в последствии на нем же был распят.

Согласно преданиям, Иисус провисел на кресте около 6 часов. Последними его словами были: "Свершилось… Отче! В руки Твои предаю дух Мой".

Чтобы убедиться в смерти распятого, один из воинов пронзил его ребро, из которого вытекли кровь и вода, – по одному из толкований, символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.

Что можно и нельзя есть в Страстную Пятницу

Страстная Пятница является одним из строжайших дней Великого поста. Поэтому в этот день лучше воздержаться от употребления какой-либо пищи. Разрешается употреблять только хлеб и воду, и те только после выноса Плащаницы во время вечерней службы в церкви. Под запретом в Страстную Пятницу и алкоголь.

Однако, есть исключения, которые действуют на протяжении всего поста. В Страстную пятницу беременные и кормящие женщины, дети, старики, больные и путешественники могут не соблюдать пост.

Страстная пятница: приметы, что можно делать

В ночь на Страстную Пятницу в церквях проходит служба, именуемая "Двенадцатью Евангелиями". Она начинается около 8 вечера и продолжается всю ночь. Богослужение включает прочтение евангельского повествования, которое рассказывает о страданиях Иисуса Христа.

В три часа дня из алтаря выносят Плащаницу и устанавливают в центре храма на возвышении, украшенном цветами и умащенном благовониями. Во время вечерней службы Плащаницу обносят вокруг храма, в котором верующие стоят со свечами в руках.

С вечерней службы домой приносят 12 свечей, которые расставляют в разных частях жилища. Им надо дать догореть до конца. По преданию, это принесет достаток в дом удачу, радость и финансовое благополучие на следующий год.

Страстная Пятница: что нельзя делать

Поскольку Страстная Пятница является скорбным днем, категорически запрещено какое-либо веселье.

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Также в этот день нельзя заниматься домашней работой: шить, стирать, гладить, готовить, убирать. Также нельзя стричься и проводить косметические процедуры.

Все приготовления к Пасхе, включая выпечку куличей и уборку дома, следует провести в Чистый Четверг.

Однако есть разногласия в вопросе, можно ли печь куличи в Страстную Пятницу. Некоторые хозяйки предпочитают готовить паски и красить яйца именно в этот день.

По обычаю, чтобы пасхальный кулич получился пышным и вкусным, никто не должен видеть тесто, а когда он будет выпекаться в духовке, нельзя громко разговаривать и хлопать дверью. Если в этот день испечь кулич, говорят, он никогда не испортится, не покроется плесенью и будет обладать целебной силой излечивать от болезней, убережет дом от стихийных бедствий. Перед тем как приняться за работу хозяйка должна прочитать молитву "Отче наш", а потом произнести "Господи, благослови" и начинать замешивать тесто.

Заговоры и гадания в Страстную Пятницу

В Страстную Пятницу проведение каких-либо гаданий, магических ритуалов, обрядов и, тем более, заговоров крайне не желательно. Это день великой скорби по распятому Христу.