"Нервным не смотреть!": новое видео с Аллой Пугачевой "взорвало" сеть

Отметим, что ролик с Пугачевой и детьми посмотрели уже более 230 тысяч фанов, многие восхищены семейной идиллией.

Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.

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Муж Примадонны на своей странице в Instagram опубликовал видео, как певица занимается музыкой с детьми.

"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть!", - написал Галкин в подписи к видео.

"Супер", "Пусть не в ноты, и шумно, но зато так весело и дружно", "Сколько энергии!", "Круто!", "Замечательно!", - пишут фаны в комментариях под роликом.

Ранее Максим Галкин вместе с детьми поздравил звездную супругу Аллу Пугачеву с 70-летием. Видео он поделился на своей странице в Instagram.