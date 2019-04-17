"Нервным не смотреть!": новое видео с Аллой Пугачевой "взорвало" сеть
Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
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Муж Примадонны на своей странице в Instagram опубликовал видео, как певица занимается музыкой с детьми.
"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть!", - написал Галкин в подписи к видео.
"Супер", "Пусть не в ноты, и шумно, но зато так весело и дружно", "Сколько энергии!", "Круто!", "Замечательно!", - пишут фаны в комментариях под роликом.
Ранее Максим Галкин вместе с детьми поздравил звездную супругу Аллу Пугачеву с 70-летием. Видео он поделился на своей странице в Instagram.