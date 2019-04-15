Алла Пугачева в пижаме и слезах приняла поздравления от детей и мужа (видео)

Сначала в кадре появляется Галкин с букетом в руках, а затем дети - Гарри и Лиза.

Максим Галкин вместе с детьми поздравил звездную супругу Аллу Пугачеву с 70-летием. Видео он поделился на своей странице в Instagram.

Читайте такжеБез белья, макияжа и Галкина: как Алла Пугачева шокировала и покоряла публику (фото, видео)

Так, на опубликованном ролике Примадонна российской эстрады появилась в непривычном образе - в пижаме в горошек. Сначала в кадре появляется Галкин с букетом в руках, а затем дети - Гарри и Лиза.

"Лишь благодаря тебе мы живем", - говорит в видео дочь Пугачевой и Галкина Лиза. А Гарри, в свою очередь, рассказал трогательный стих маме.

В кадре видно, что Алла Пугачева была так растрогана, что расплакалась. "Довели до слез всех", - пишут в комментариях под роликом.