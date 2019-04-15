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Алла Пугачева в пижаме и слезах приняла поздравления от детей и мужа (видео)

11:17, 15 апреля 2019
Общество
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Пугачевой сегодня - 70 лет / instagram.com/maxgalkinru

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Так, на опубликованном ролике Примадонна российской эстрады появилась в непривычном образе - в пижаме в горошек. Сначала в кадре появляется Галкин с букетом в руках, а затем дети - Гарри и Лиза.

"Лишь благодаря тебе мы живем", - говорит в видео дочь Пугачевой и Галкина Лиза. А Гарри, в свою очередь, рассказал трогательный стих маме.

В кадре видно, что Алла Пугачева была так растрогана, что расплакалась. "Довели до слез всех", - пишут в комментариях под роликом.

instagram.com/maxgalkinru

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Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru)

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Теги: #день рождения#Алла Пугачева