Алла Пугачева в пижаме и слезах приняла поздравления от детей и мужа (видео)
11:17, 15 апреля 2019Общество
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Сначала в кадре появляется Галкин с букетом в руках, а затем дети - Гарри и Лиза.
Пугачевой сегодня - 70 лет / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин вместе с детьми поздравил звездную супругу Аллу Пугачеву с 70-летием. Видео он поделился на своей странице в Instagram.
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Так, на опубликованном ролике Примадонна российской эстрады появилась в непривычном образе - в пижаме в горошек. Сначала в кадре появляется Галкин с букетом в руках, а затем дети - Гарри и Лиза.
"Лишь благодаря тебе мы живем", - говорит в видео дочь Пугачевой и Галкина Лиза. А Гарри, в свою очередь, рассказал трогательный стих маме.
В кадре видно, что Алла Пугачева была так растрогана, что расплакалась. "Довели до слез всех", - пишут в комментариях под роликом.
instagram.com/maxgalkinru
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