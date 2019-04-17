"Скелет"- Лобода выпустила тизер нового трека

На заставке к треку Лобода в костюме скелета "прикуривает" пулю от горящей розы.

Украинская певица Светлана Лобода выпустила тизер новой песни. Сингл "Пуля-дура" выйдет 19 апреля.

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Об этом певица сообщила в Instagram.

На заставке к треку Лобода в костюме скелета и черной шляпе "прикуривает" пулю от горящей розы. В тизере отсутствуют какие-либо слова и услышать можно только часть мелодии.

Как сообщал УНИАН, Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram.