"Скелет"- Лобода выпустила тизер нового трека
11:30, 17 апреля 2019Общество
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На заставке к треку Лобода в костюме скелета "прикуривает" пулю от горящей розы.
Украинская певица Светлана Лобода выпустила тизер новой песни. Сингл "Пуля-дура" выйдет 19 апреля.
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Об этом певица сообщила в Instagram.
На заставке к треку Лобода в костюме скелета и черной шляпе "прикуривает" пулю от горящей розы. В тизере отсутствуют какие-либо слова и услышать можно только часть мелодии.
Как сообщал УНИАН, Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram.
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