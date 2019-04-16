С красными волосами: Тина Кароль неожиданно сменила имидж (фото)

Поклонники Тины Кароль остались в восторге от нового образа артистки.

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников сменой образа.

Артистка сфотографировалась в черном мини-платье, блестящих высоких сапогах и ярком двухцветном парике.

На своей странице в Instagram певица опубликовала целую серию снимков в новом дерзком образе.

На фото исполнительница позирует в наряде от theCOAT by Katya Silchenko, в котором ключевая изюминка — необычное оформление зоны декольте. Вместо своих золотистых локонов артистка отдала предпочтение парику каре с цветными прядями.

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Поклонники Тины Кароль остались в восторге от нового образа артистки. Подписчики под фото засыпать ее восторженными комментариями.

"Это очень необычно и чем-то напоминает ваш 2011-2012 год", "Эта мини-платье сведет меня с ума", "А тебе идет этот дикий лук", "Возвращение хулиганки Тины", - писали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Лобода взорвала Instagram невероятно нежным фото.