"Убивает красотой": Лобода взорвала Instagram невероятно нежным фото

Снимок за 14 часов собрал 135 тысяч лайков.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала свежее фото с невероятно красивым макияжем и взорвала Instagram.

Фото певица опубликовала в своем аккаунте.

"Любовь", - лаконично подписала фото певица.

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Снимок за 14 часов собрал 135 тысяч лайков.

"Безумно красивая", "Какая красиваяЯяяя... Божееее", "На поражение. Нереально красивые фото", "Такая идеальная", "Какая красивая, не могу", "А Тилль все-таки проговорился об отцовстве. Поздравляем", "Светлана, хватит убивать нас своей красотой", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram.