"Убивает красотой": Лобода взорвала Instagram невероятно нежным фото
10:19, 15 апреля 2019Общество
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Снимок за 14 часов собрал 135 тысяч лайков.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала свежее фото с невероятно красивым макияжем и взорвала Instagram.
Фото певица опубликовала в своем аккаунте.
"Любовь", - лаконично подписала фото певица.
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Снимок за 14 часов собрал 135 тысяч лайков.
"Безумно красивая", "Какая красиваяЯяяя... Божееее", "На поражение. Нереально красивые фото", "Такая идеальная", "Какая красивая, не могу", "А Тилль все-таки проговорился об отцовстве. Поздравляем", "Светлана, хватит убивать нас своей красотой", - пишут пользователи.
Как сообщал УНИАН, Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram.
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