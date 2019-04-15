Американская певица LP с новым альбомом выступила в Киеве (видео)

Популярная американская певица LP с грандиозной программой выступила в Киеве. Лаура Перголмцци презентовала новый альбом украинским поклонникам.

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Певица уже во второй раз собрала столичный "Дворец Спорта". На концерте в Киеве фанаты певицы подпевали каждую песню, зажигали фонарики и просто засыпали ее подарками.

15 апреля LP приедет в Одессу, а завершит тур по Украине 18 апреля во Львове.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году американка успела выступить в Киеве несколько раз. В конце июня певица собрала полный клуб Stereo Plaza, а в декабре 2017 покорила столичный Дворец спорта.