Скандальная Maruv похвасталась рекордом в сети

Недавно MARUV разделила с фанатами свой новый рекорд. Так, песня Siren Song собрала на официальном Youtube-канале более 3,7 млн просмотров.

"#SirenSong 3 миллиона просмотров", - лаконично сообщила певица, опубликовав серию кадров из клипа.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.

Эпатажные фото с выступлений артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах MARUV и ее подтанцовка ползают на коленях по сцене, имитируют поцелуи, постельные сцены и раздвигают ноги.