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Скандальная Maruv похвасталась рекордом в сети

12:41, 15 апреля 2019
Общество
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"#SirenSong 3 миллиона просмотров", - лаконично сообщила певица, опубликовав серию кадров из клипа.

#SirenSong 3 million views 🙌

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию. 

Эпатажные фото с выступлений артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах MARUV и ее подтанцовка ползают на коленях по сцене, имитируют поцелуи, постельные сцены и раздвигают ноги.

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Теги: #MARUV