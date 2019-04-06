Лазарева суббота - история, обычаи и приметы

Воскрешение Лазаря почитается церковью как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом.

Лазарева суббота у православных христиан - это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этом году Лазарева суббота выпадает на 20 апреля. В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. УНИАН предлагает вспомнить историю праздника, обычаи и приметы, а также посоветует, как провести этот день.

Воскрешение Лазаря

Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времён. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса. После этого Христос воскресил умершего. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее.

Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял его заповеди.

Богослужение в Лазареву субботу

В церковных канонах имеются особые правила, относящиеся к богослужению в Лазареву субботу. Накануне утром, в пятницу, поют пасхальное песнопение «Воскресение Христово видевшее». В саму же субботу служат Литургию Иоанна Златоуста.

Сама Церковь убеждена что воскрешение Лазаря совершалось для всего человечества, дабы показать и грешникам, и истинно верующим, что воскрешение из мертвых возможно, и это повод думать о душе и ее предназначении.

Как провести Лазареву субботу?

Хоть это и праздник, Лазареву субботу рекомендуют посвятить размышлениям о своей смерти, а также подготовиться к ней духовно.

Прихожане в этот день идут в храм, прося Бога об исцелении себя или членов своей семьи. Считается, что в этот день все молитвы без исключения будут услышаны, и помощь верующим не заставит себя ждать, но именно тех, кто верит всем сердцем и молится искренне.

Также немаловажно пребывать в хорошем расположении духа, следя за своими помыслами. Ни о какой работе в праздничный день речи быть не может.

Народные приметы на Лазареву субботу

Если в этот день змеи, ящерицы и прочие холоднокровные массово покидают свои норы и гнезда, пришла настоящая весна, поэтому можно сеять зерно и выходить на огород.

Некоторые считают, что именно в Лазареву субботу нужно посеять горох, чтобы он уродился. Если в этот день прочитать "Отче наш", держа в левой руке вербовую веточку, а правой перекреститься и попросить у Бога финансового благополучия, то в семье появятся деньги и улучшится материальное положение.

Народные обычаи на Лазареву субботу

В этот день принято святить распускающиеся побеги вербы. Хозяйки готовили угощения к воскресному празднику: пекли гречневые блины и пироги с рыбой, варили кашу. А в Греции делали ещё и специальное сладкое печенье - "лазарчики".

Принеся в дом вербу, старались легонько ударить ею домочадцев - считалось, это сулит здоровью на весь год каждому "побитому". А ещё смотрели, сколько уже распустилось на вербе почек. Если в изобилии - год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.