День веб-мастера: история праздника и поздравления
Веб-мастер - профессия довольно новая. Первые упоминания о ней появились в 1992 году. Однако за последние 10 лет, она стала такой популярной и востребованной, что у неё появился собственный профессиональный праздник - День веб-мастера.
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День веб-мастера: когда отмечают и история праздника
День веб-мастера является неофициальным профессиональным праздником, ежегодно его отмечают 4 апреля и эта дата появилась неслучайно.
Дело в том, что в 4 апреля (4.04) закодирована ошибка 404, она же "Not Found", которая появляется на странице сайта, если сервер не может найти данные на запрос пользователя. Помимо этого в этот день также отмечается Международный день интернета.
Кого поздравляют в День веб-мастера
Первые веб-мастера исполняли широкий спектр задач, связанных с работой в интернете. Однако сейчас понятие "веб-мастер" является собирательным, так как со временем все эти функции превратились в отдельные профессии. Поэтому с Днем веб-мастера принято поздравлять, веб-дизайнеров, авторов и модераторов сайтов, программистов, системных администраторов, контент-менеджеров, сотрудников технической поддержки сайта.
Поздравления с Днем веб-мастера: стихи и открытки
День «Четыре. Ноль четыре» —
Красный день календаря,
Я спешу, мой друг, поздравить
С днём вебмастера тебя!
Пусть работает успешно
Всё до самых мелочей,
Чтоб всем мир интернета
Стал реальности милей.
Чтоб и в Яндексе, и в Гугле,
И во всех поисковиках
Твои сайты занимали
Только первые места.
Счастья в жизни, и пусть чаще
В мир хороших крепких снов
Удается вырываться
Из вебмастерских оков!
Теги, макросы, стартапы,
Хостесы, домены, АПы,
Все веб-мастер понимает,
И в работе применяет!
Я сегодня поздравляю,
Всех владельцев сайтов,
И от всей души желаю
Без ошибок копирайта!
Чтоб идеи посещали,
Сайт ваш люди замечали,
Заходили, все читали,
И в закладки добавляли!
Ну, веб-мастер, поздравляю
С профессиональным днем,
Интернет пусть зазывает,
Пусть уютно будет в нем.
Получить заказ желаю
Я тебе на миллион,
Ведь в своем ты деле профи,
Ты герой и чемпион.
Поздравляю с Днём веб-мастера и желаю потрясающих идей, замечательного настроения, невероятных успехов, творческих задумок, блестящих побед, грандиозных планов, верной удачи, отменной работы и личного благополучия.
Глубокоуважаемые веб-мастера, поздравляем вас, повелителей кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Желаем, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом. С праздником вас.