День веб-мастера: история праздника и поздравления

В дате 4 апреля (4.04) закодирована ошибка 404, она же "Not Found", которая появляется на странице сайта, если сервер не может найти данные на запрос пользователя.

Веб-мастер - профессия довольно новая. Первые упоминания о ней появились в 1992 году. Однако за последние 10 лет, она стала такой популярной и востребованной, что у неё появился собственный профессиональный праздник - День веб-мастера.

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День веб-мастера: когда отмечают и история праздника

День веб-мастера является неофициальным профессиональным праздником, ежегодно его отмечают 4 апреля и эта дата появилась неслучайно.

Дело в том, что в 4 апреля (4.04) закодирована ошибка 404, она же "Not Found", которая появляется на странице сайта, если сервер не может найти данные на запрос пользователя. Помимо этого в этот день также отмечается Международный день интернета.

Кого поздравляют в День веб-мастера

Первые веб-мастера исполняли широкий спектр задач, связанных с работой в интернете. Однако сейчас понятие "веб-мастер" является собирательным, так как со временем все эти функции превратились в отдельные профессии. Поэтому с Днем веб-мастера принято поздравлять, веб-дизайнеров, авторов и модераторов сайтов, программистов, системных администраторов, контент-менеджеров, сотрудников технической поддержки сайта.

Поздравления с Днем веб-мастера: стихи и открытки

День «Четыре. Ноль четыре» —

Красный день календаря,

Я спешу, мой друг, поздравить

С днём вебмастера тебя!

Пусть работает успешно

Всё до самых мелочей,

Чтоб всем мир интернета

Стал реальности милей.

Чтоб и в Яндексе, и в Гугле,

И во всех поисковиках

Твои сайты занимали

Только первые места.

Счастья в жизни, и пусть чаще

В мир хороших крепких снов

Удается вырываться

Из вебмастерских оков!

Теги, макросы, стартапы,

Хостесы, домены, АПы,

Все веб-мастер понимает,

И в работе применяет!

Я сегодня поздравляю,

Всех владельцев сайтов,

И от всей души желаю

Без ошибок копирайта!

Чтоб идеи посещали,

Сайт ваш люди замечали,

Заходили, все читали,

И в закладки добавляли!

Ну, веб-мастер, поздравляю

С профессиональным днем,

Интернет пусть зазывает,

Пусть уютно будет в нем.

Получить заказ желаю

Я тебе на миллион,

Ведь в своем ты деле профи,

Ты герой и чемпион.

Поздравляю с Днём веб-мастера и желаю потрясающих идей, замечательного настроения, невероятных успехов, творческих задумок, блестящих побед, грандиозных планов, верной удачи, отменной работы и личного благополучия.

Глубокоуважаемые веб-мастера, поздравляем вас, повелителей кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Желаем, чтоб все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом. С праздником вас.