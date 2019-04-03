Пасха 2019: украинские писанки восхитили американскую ведущую (фото)

В своем блоге американская телеведущая и писательница Марта Стюарт регулярно делится идеями оформления пасхальных яиц.

Марта Стюарт, американская бизнеследи, телеведущая и писательница, автор множества книг с советами по домоводству в своем кулинарном блоге назвала украинские писанки самыми красивыми пасхальными яйцами. Читайте такжеКанада выпустит цветные монеты в виде украинской писанки

Традиция красить и расписывать пасхальные яйца характерна не только для восточных славян, но и для всего христианского мира. В Великобритании, Германии, Франции крашеные яйца в последние 100 лет заменили на шоколадные яйца в цветной обертке, пишет НВ.

В своем блоге американская телеведущая и писательница Марта Стюарт регулярно делится идеями оформления пасхальных яиц - коллекция собралась довольно внушительная: тут разноцветные деревянные яйца, двуцветные яйца, яйца, завернутые в шелк, яйца-коробочки из киндер-сюрпризов, яйца, украшенные наклейками-камеями и др.

Украинские писанки в своем блоге она назвала Самыми красивыми пасхальными яйцами из всех, которые приходилось видеть.

В поисках вдохновения перед Великим праздником Пасха 2019 блог Марты Стюарт предлагает обратить внимание украинскую традицию расписывания пасхальных яиц – создание писанок, которой уже больше тысячелетия.

Автор обращает внимание на то, что в то время как по всему миру стараются облегчить себе подготовку к Пасхе, украинцы продолжают старательно расписывать яйца с помощью карандаша, воска и красителя.