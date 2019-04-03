Мокрая, голая и с усами: Леся Никитюк показала фото из ванной

Обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк показала новое фото.

На двух снимках, опубликованных на странице Леси Никитюк в Instagram, видно, что обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.

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На одном из фото Леся Никитюк решила примерить "новый образ" и в шутку украсила себя усами из пены. В подписи к снимкам Никитюк поинтересовалась у своих подписчиков, какой вид им больше нравится.

"Блин, с усами конечно красиво"; "Венера из пены"; "Павел Зибров?? Это ты?"; "Покажи свои прекрасные ножки"; "Усы-огонь"; "Гарная девица"; "Неотразимая на обоих фото!"; "Просто Богиня"; "Ещё с бородой классно будет, опять же на НГ можно корпоративить. Леся, ты просто супер!", - пишут подписчики в комментариях к посту.

Напомним, ранее мокрая Леся Никитюк взбудоражила поклонников горячими фото с отдыха, на котором она позирует в море в белой мокрой футболке и нежном купальнике.