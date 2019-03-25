Вера Брежнева показала, как изменилась за 15 лет (фото)
14:08, 25 марта 2019Общество
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Звезда продемонстрировала, как превратилась в секс-символа.
Исполнительница удивила сеть новыми фото / фото instagram.com/vbdiary
Известная украинская певица Вера Брежнева показала себя в студенческие годы.
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Артистка выложила в Instagram-блоге коллаж из фотографий с разницей в 15 лет. На первом снимке ей 16-17 лет, на втором - 33.
По словам Брежневой, изменить внешность ей помогли косметологи и лазерная коррекция зрения. Певица в который раз подчеркнула, что не прибегала к пластическим операциям.
Ранее певица Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини. Так она поздравила артиста Александра Буйнова с днем рождения.
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