Вера Брежнева показала, как изменилась за 15 лет (фото)

Звезда продемонстрировала, как превратилась в секс-символа.

Известная украинская певица Вера Брежнева показала себя в студенческие годы.

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Артистка выложила в Instagram-блоге коллаж из фотографий с разницей в 15 лет. На первом снимке ей 16-17 лет, на втором - 33.

По словам Брежневой, изменить внешность ей помогли косметологи и лазерная коррекция зрения. Певица в который раз подчеркнула, что не прибегала к пластическим операциям.

Ранее певица Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини. Так она поздравила артиста Александра Буйнова с днем рождения.